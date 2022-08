Lo sono le sopracciglia molto evidenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le sopracciglia molto evidenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FOLTE

Significato/Curiosita : Lo sono le sopracciglia molto evidenti

Forma baffi, barba e sopracciglia molto evidenti. gli occhi sono di forma ovale (quasi "a mandorla"), di colore scuro. le orecchie sono attaccate alte, pendenti...

Distinguendosi dagli altri canini per i loro corpi allungati, arti brevi, code folte, orecchie larghe e musi appuntiti. le volpi sono onnivore e vivono in piccoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

