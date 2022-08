Sono pari nell unità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari nell unità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NT

Significato/Curiosita : Sono pari nell unita

Che sono stati sviluppati e sono diventati comuni molti sistemi di misura. per misurare una stessa grandezza sono spesso state definite svariate unità di...

Football americano nuovo testamento nt – codice vettore iata di binter canarias nt – codice fips 10-4 delle antille olandesi nt – codice iso 3166-2:au del territorio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

