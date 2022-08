Sono abili nel tagliare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono abili nel tagliare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SARTI

Significato/Curiosita : Sono abili nel tagliare

Contribuirono alla disfatta del governo tokugawa, confermandosi guerrieri abili e temibili persino dal più valoroso e potente samurai al servizio di un...

Dino sarti (bologna, 20 novembre 1936 – bentivoglio, 11 febbraio 2007) è stato un cantante e cabarettista italiano. è stato uno chansonnier e showman... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con sono; abili; tagliare; Molti sono stati trasformati in multisala; Lo sono le birre... chiare; Rettili che possono arrampicarsi sui vetri; sono ottimi alla giudia; Fatti o azioni memorabili ; Affabili tà, disponibilità d animo; Uguaglianza tra espressioni contenenti variabili ; Lo stabili mento sulla sabbia; Chiudere in modo brusco o tagliare ; Poteva tagliare i film; tagliare i rami e le foglie; Si dice di settore che non rende e si vorrebbe tagliare ; Cerca nelle Definizioni