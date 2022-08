I soldati degli aeroporti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I soldati degli aeroporti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVIERI

Significato/Curiosita : I soldati degli aeroporti

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aviere (disambigua). l'aviere è un grado militare delle forze armate; precisamente nell'aeronautica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con soldati; degli; aeroporti; Dà la sveglia ai soldati ; soldati ... per scherzo; soldati armati; Stanzone dormitorio per soldati ; Agli estremi degli oceani; Ente nazionale aeronautico e spaziale degli Stati Uniti; Lo studio delle regole per la classificazione degli organismi; Spuntano spesso sui volti degli adolescenti; È lunga negli aeroporti ; Il detector negli aeroporti ; Decollano dagli aeroporti militari russi; Il detector che c è negli aeroporti ;