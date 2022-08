Soffitto fatto ad arco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soffitto fatto ad arco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VOLTA

Significato/Curiosita : Soffitto fatto ad arco

volta, tipo di copertura architettonica volta a botte volta a crociera volta a lunetta volta a padiglione volta a schifo volta a vela chiave di volta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Il soffitto della bocca: volta __; Teatro senza soffitto ; Il soffitto interno della bocca; Spazi delimitati del soffitto ; Quello di Rubik ha fatto ammattire molta gente; Il riparo per i grossi animali da fatto ria; fatto oggetto di eccessivi elogi; La croce tra i due fatto ri; In architettura è la superficie inferiore concava dell arco o della volta; Città normanna del fallito sbarco alleato del 1942; Città in cui è ambientato il film Amarco rd; Un continuo barco llamento;