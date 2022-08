Simone __: fu presidente del Parlamento Europeo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simone __: fu presidente del Parlamento Europeo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VEIL

Significato/Curiosita : Simone __: fu presidente del parlamento europeo

Il presidente del parlamento europeo presiede i dibattiti e le attività del parlamento europeo e lo rappresenta all'interno dell'unione europea e a livello...

Disambiguazione – se stai cercando la filosofa francese, vedi simone weil. simone veil, nata simone annie liline jacob (nizza, 13 luglio 1927 – parigi, 30 giugno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

