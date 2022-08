Serto di fiori o di foglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serto di fiori o di foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GHIRLANDA

Significato/Curiosita : Serto di fiori o di foglie

[......] | fulgida e bionda ne l'adamàntina | luce del serto tu passi, e il popolo | superbo di te si compiace | [.....] |le braccia porgendo ti dice |...

ghirlanda – addobbo floreale utilizzato in occasioni festive ghirlanda – frazione di massa marittima agostino ghirlanda - pittore e letterato italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con serto; fiori; foglie; Popolo nomade che vive nel deserto del Kalahari; Ampie giacche di tela... per il deserto ; Deserto sabbioso; Il deserto in cui soffia il ghibli; fiori a palline; Bulbosa d origine africana con fiori profumati; Nell Odissea si cibavano dei fiori dell oblio; Casetta tra i fiori ; Quello di pazzia non ha foglie ; Insiemi di foglie d insalata; foglie tti colorati per brevi appunti; Ha foglie irritanti; Cerca nelle Definizioni