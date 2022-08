I seguaci del poeta André Breton - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I seguaci del poeta André Breton. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SURREALISTI

Significato/Curiosita : I seguaci del poeta andre breton

Vedi andrea chénier. andré marie de chénier (costantinopoli, 30 ottobre 1762 – parigi, 25 luglio 1794) è stato un poeta francese, esponente del neoclassicismo...

Dai surrealisti furono il marchese de sade e restif de la bretonne. la critica si divide su dove collocare il punto finale del movimento surrealista: sicuramente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

