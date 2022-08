Scrisse La spia che venne dal freddo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse La spia che venne dal freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LE CARRÈ

Significato/Curiosita : Scrisse la spia che venne dal freddo

Con l'espressione "guerra fredda" si indica la contrapposizione politica, ideologica e militare che venne a crearsi intorno al 1947 tra le due potenze...

Vedi carre. carrè (carè in veneto) è un comune italiano di 3 535 abitanti della provincia di vicenza in veneto. gli abitanti e i lavoratori di carrè sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con scrisse; spia; venne; freddo; scrisse Lo Hobbit; Matilde che scrisse Il ventre di Napoli; Guido che scrisse Roma senza papa; Richard __: scrisse Revolutionary Road; Nota spia ggia brasiliana; Interviene in spia ggia e in piscina; Espia re, subire le conseguenze; Si spia na con la ruspa; Il fiume in cui venne battezzato Gesù; venne distrutta con la sovrastante abbazia; Harbor: venne bombardata dai Giapponesi nel 1941; Lo divenne Beethoven; Tiene costante caldo o freddo ; Bagno caldo e freddo dei popoli nordici; Il freddo di due estremi; Permette agli animali di sopportare il freddo ; Cerca nelle Definizioni