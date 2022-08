Scrisse immortali versi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse immortali versi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DANTE

Significato/Curiosita : Scrisse immortali versi

Di sopravvivere nella memoria dei posteri". infatti: alessandro verri scrisse nel 1815 il romanzo vita di erostrato. nel 1896 marcel schwob rese la vita...

vedi dante alighieri (disambigua). disambiguazione – "dante" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi dante (disambigua). dante alighieri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

