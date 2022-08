Scorre tra la Cina e la Russia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scorre tra la Cina e la Russia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AMUR

Significato/Curiosita : Scorre tra la cina e la russia

s, wusuli jiangp, in manciù , usuri ula) è un fiume dell'asia nordorientale (russia e cina), affluente di destra dell'amur. l'ussuri ha origine...

Significati, vedi amur (disambigua). coordinate: 53°06'n 140°44'e / 53.1°n 140.733333°e53.1; 140.733333 l'amur (in russo: , amúr; in cinese: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

