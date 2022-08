Ripetere le stesse cose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripetere le stesse cose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : REITERARE

Significato/Curiosita : Ripetere le stesse cose

Didattico, ma anche in rapporto alle esperienze dirette (le cose ripetute giovano): ripetere un gesto o un'azione può dare piacere o, comunque, migliorare...

Sugli schermi divenne sempre più sporadica, anche per la difficoltà di reiterare la propria immagine di ragazza "pura" e sognatrice; in questo periodo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con ripetere; stesse; cose; ripetere per gli spettatori; ripetere ; Prefisso che fa ripetere ; ripetere una romanza; Periodo di 18 anni alla fine del quale si ripetono le stesse eclissi lunari e solari; Testo con le stesse frasi in due lingue diverse; Ripetono sempre le stesse cose; Avere le stesse sembianze; In provincia di cose nza; Componimento medievale centrato su cose piacevoli; Lesione estroflessa di pelle o mucose ; Affinità di più cose tra loro; Cerca nelle Definizioni