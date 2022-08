Rettili che possono arrampicarsi sui vetri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rettili che possono arrampicarsi sui vetri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GECHI

Significato/Curiosita : Rettili che possono arrampicarsi sui vetri

Sono una famiglia di piccoli rettili comunemente noti come gechi. la maggior parte dei gechi nei paesi temperati è di colore grigio o beige, maculata così... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con rettili; possono; arrampicarsi; vetri; Formazioni cornee che coprono il corpo dei rettili ; Il periodo geologico caratterizzato da un grande sviluppo dei rettili ; rettili come i ramarri; rettili : eterotermi = Mammiferi : x; possono sollevare ilarità; Piloti che possono intervenire in caso d emergenza; Pezzetti di legno che possono essere... mancanti; possono indicare la misura dell area... in breve; La lucertola notturna che può arrampicarsi sui vetri; arrampicarsi a fatica; Anfibi che possono arrampicarsi sugli alberi; arrampicarsi in montagna; Il negoziante la espone in vetri na; Espongono la merce in vetri na; Sostengono i vetri delle finestre; vetri ne... da sfogliare; Cerca nelle Definizioni