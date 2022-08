La regione con la città di Dortmund - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regione con la città di Dortmund. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

dortmund ascolta[·info] (in basso tedesco düörpm) è una città extracircondariale di 587 696 abitanti della renania settentrionale-vestfalia, in germania...

La regione della ruhr (o bacino della ruhr, in tedesco: ruhrgebiet, colloquialmente anche ruhrpott) è una regione storica tedesca nella renania settentrionale-vestfalia...