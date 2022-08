La raccolta di pensieri di Leopardi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La raccolta di pensieri di Leopardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ZIBALDONE

Significato/Curiosita : La raccolta di pensieri di leopardi

Voce principale: opere di giacomo leopardi. i pensieri sono una raccolta di 111 considerazioni in cui ritroviamo, come nello zibaldone, molte affermazioni...

Voce principale: opere di giacomo leopardi. lo zibaldone, o con il titolo completo zibaldone di pensieri, è un diario personale che raccoglie una grande... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con raccolta; pensieri; leopardi; I suoi ossi sono una raccolta di Eugenio Montale; Area cittadina per la raccolta di rifiuti inerti e tossici; raccolta di offerte da più persone; raccolta di racconti di Jorge Luis Borges del 1944; Lo sono i pensieri conservati nel diario; I suoi pensieri erano in un libretto rosso; L accavallarsi dei pensieri ; Immersi in pensieri profondi; Concittadino di leopardi ; Diario personale di Giacomo leopardi ; Ispirò leopardi ; Lo cantò leopardi in una celebre poesia;