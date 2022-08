Qualcuno, non tutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Qualcuno, non tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TALUNO

Significato/Curiosita : Qualcuno, non tutti

Status libertatis e si aveva quando taluno perdeva sia la cittadinanza sia la libertà (per es. nel caso in cui taluno fosse catturato dal nemico). famosa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con qualcuno; tutti; Detestare qualcuno o qualcosa; Compiere gesti d affetto nei confronti di qualcuno ; Lo si dice presentandosi a qualcuno ; Il gesto con cui si sposta qualcuno o qualcosa; Gruppo di veicoli che si spostano tutti assieme; Gli scogli di Capri che tutti i turisti fotografano; Polizza auto contro tutti i rischi; Dotati di tutti i requisiti richiesti;