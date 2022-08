Purtroppo l estrema povertà le ha visibilmente provate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Purtroppo l estrema povertà le ha visibilmente provate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POVERTÀ

Significato/Curiosita : Purtroppo l estrema poverta le ha visibilmente provate

Tra pietro e teresa non ha però scaldato affatto gli animi, anzi li ha del tutto congelati: pietro, infatti, seppur visibilmente innamorato della ragazza...

Rurali, la povertà si accompagnava a un isolamento sociale maggiore di quello che la povertà di per sé determina. in genere però la povertà urbana può...

