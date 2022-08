Un punto sismico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un punto sismico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EPICENTRO

Significato/Curiosita : Un punto sismico

Delle aree più sismiche al mondo come il giappone. per individuare zone a significativo pericolo sismico e a conseguente rischio sismico si fa usualmente...

Contiene il lemma di dizionario «epicentro» wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'epicentro (en) epicentro, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

