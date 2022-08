Pronunciò appassionate orazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pronunciò appassionate orazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CICERONE

Significato/Curiosita : Pronuncio appassionate orazioni

Era precedentemente accaduto a de gasperi, craxi e andreotti. durante l'orazione, il presidente del consiglio ringrazia gli stati uniti per la liberazione...

Disambiguazione – "cicerone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cicerone (disambigua). marco tullio cicerone (in latino: marcus tullius... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

