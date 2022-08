Priva di tatto e di riguardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Priva di tatto e di riguardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INDELICATA

Significato/Curiosita : Priva di tatto e di riguardo

Sensazione di fastidio, usando un lubrificante. il pene è molto sensibile al tatto, sia per il gran numero di terminazioni nervose presenti, sia per la sottigliezza...

Alfonso indelicato, soprannominato sonny red (new york, 25 febbraio 1931 – new york, 5 maggio 1981), è stato un mafioso statunitense, potente mafioso,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con priva; tatto; riguardo; priva di forze; priva d ogni forma; Un noto istituto priva to di ricerca e statistica; Riunioni culturali in abitazioni priva te; Primo contatto con qualcuno o qualcosa; Se è morale, non entra in contatto con la pelle; Non intatto a causa di fessure e lesioni; A contatto con la pelle quando s impugna un agrume; Amorevole riguardo ; Un pronome di riguardo ; Mancanza di riguardo ; Un po di riguardo ; Cerca nelle Definizioni