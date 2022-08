Fu il presidente degli Stati Uniti dal 1981 al 1989 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu il presidente degli Stati Uniti dal 1981 al 1989. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : REAGAN

Significato/Curiosita : Fu il presidente degli stati uniti dal 1981 al 1989

Principale: presidente degli stati uniti d'america. questa lista cita e spiega in breve i nomi e le informazioni principali dei quarantasei presidenti che hanno...

Ronald wilson reagan (tampico, 6 febbraio 1911 – los angeles, 5 giugno 2004) è stato un attore e politico statunitense, 40º presidente degli stati uniti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

