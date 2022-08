Li prescrivono i medici per certi disturbi intestinali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li prescrivono i medici per certi disturbi intestinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : FERMENTI LATTICI

Significato/Curiosita : Li prescrivono i medici per certi disturbi intestinali

La fermentazione lattica è una forma di metabolismo energetico che avviene in alcuni batteri e nella cellula animale in assenza di ossigeno: consiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con prescrivono; medici; certi; disturbi; intestinali; Si prescrivono ai pazienti; I medici che prescrivono lenti; Si prescrivono e si prestano; medici che curano la voce; Non comprano medici ne; Ha molti ufficiali medici ; medici nali per gli occhi; La non legalità di certi atti; Lo stato di tensione e ansietà creato da certi film; Mossi come certi capelli; Enormi e senza grazia, come certi proboscidati; La dolorosa pectoris tra i disturbi cardiaci; Privo di disturbi ; disturbi al motore; Malattia che fa parte dei disturbi alimentari; Contrazioni intestinali ; Un prodotto assai efficace contro i vermi intestinali ; Prodotto erboristico per affezioni gastrointestinali ; Quelle di Lieberkühn sono ghiandole intestinali ;