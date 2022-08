Si prendono a voce spiegata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prendono a voce spiegata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ACUTI

Significato/Curiosita : Si prendono a voce spiegata

Timvision e, a partire dal 1º gennaio 2020, anche su netflix. il 14 giugno 2021 la serie viene rinnovata per una quinta stagione le cui riprese prendono il via...

Arianna acuti (massa marittima, 20 ottobre 1996) è una calciatrice italiana, attaccante del parma. acuti cresce calcisticamente nelle giovanili del siena... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con prendono; voce; spiegata; Comprendono più famiglie; Gli uomini la prendono per il collo; Le isole che comprendono Samo; La prendono i turisti che si recano a Venezia per la prima volta; Medici che curano la voce ; È arrivato come dice l annuncio a voce ; È giù di voce ; La voce di protesta che si alza dagli scontenti; Se è aperta è spiegata ; Voce raccolta e spiegata in un dizionario; spiegata dall enigmista; Cerca nelle Definizioni