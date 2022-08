Prendersi cura di una persona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prendersi cura di una persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OCCUPARSI

Significato/Curiosita : Prendersi cura di una persona

Finanze, guida e mobilità all’esterno, prendersi cura di altre persone, prendersi cura degli animali, partecipazione ad attività religiose e/o spirituali...

Altre definizioni con prendersi; cura; persona; Non prendersi responsabilità: __ le mani; Timoroso e incapace di prendersi responsabilità; Litigare violentemente: prendersi a pesci in __; prendersi finalmente la rivincita; Lo è il dente che viene cura to otturandolo; La cura il dermatologo; _ oblige, motto che ricorda i doveri da non trascura re; Aveva cura dell ultimo nato; Una persona che bilancia; Un sapientone fra i persona ggi di Walt Disney; persona fastidiosa; Un persona ggio della serie Tv Happy Days; Cerca nelle Definizioni