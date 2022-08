Potenti motori per aerei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Potenti motori per aerei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TURBINE

Significato/Curiosita : Potenti motori per aerei

Prima vista. erano stati sviluppati motori decisamente più potenti che permettevano prestazioni inavvicinabili per i modelli precedenti al conflitto e...

Disambiguazione – "turbine" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi turbine (disambigua). disambiguazione – se stai cercando altri significati... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

