Si porta in tavola con l insalata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si porta in tavola con l insalata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OLIERA

Significato/Curiosita : Si porta in tavola con l insalata

con la locuzione servizio a tavola si designa la struttura di un pasto, vale a dire l'ordine delle portate, la maniera di servirle, la loro disposizione...

Di oliero sono un complesso cavernicolo che si trova alle pendici del massiccio dell'altopiano dei sette comuni, in prossimità dell'abitato di oliero (frazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con porta; tavola; insalata; Inquadra la porta ; L importa nte canale africano; Le onde continuano a porta rle in spiaggia; Una famosa porta di Roma; Ampolla in tavola ; Si stendono a tavola ; Una tavola illustrata; Era una tavola dell abbicci; Si mangiano in insalata al ristorante cinese; Insiemi di foglie d insalata ; Un insalata con mozzarella e pomodori; Si versa sull insalata ; Cerca nelle Definizioni