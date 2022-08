Lo è il pollice dell uomo rispetto alle altre dita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il pollice dell uomo rispetto alle altre dita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : OPPONIBILE

Significato/Curiosita : Lo e il pollice dell uomo rispetto alle altre dita

Mano dell'uomo ha acquistato la capacità di opporre il pollice all'indice ed alle altre dita; in tal modo il movimento delle dita è molto più preciso e consente...

Gruppi: pollice non opponibile: tarsius e callithrix pollice pseudo-opponibile: tutti gli strepsirrhini e i cebidae pollice opponibile: cercopithecidae e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

