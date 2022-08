Il poeta famoso per i voli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il poeta famoso per i voli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PINDARO

Significato/Curiosita : Il poeta famoso per i voli

intitolato a dionysios solomos, dove atterrano principalmente voli nazionali. i voli dall'italia sono prevalentemente estivi; ormai ci sono collegamenti...

Disambiguazione – se stai cercando l'ex calciatore brasiliano, vedi píndaro. pindaro (in greco antico: pda, píndaros; cinocefale, 518 a.c. circa –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Il Rabindranath poeta indiano; Il poeta che amò Lesbia; I seguaci del poeta André Breton; Il Chien poeta cinese; Il re dell Epiro famoso per i suoi elefanti; __ Tin-Tin, il famoso cane; famoso teatro veneto; famoso cocktail con vermut, gin e oliva; I corridoi per i voli di linea; Ebbe fra i suoi più autorevoli esponenti Francis Picabia; Componimento medievale centrato su cose piacevoli ; La regione col Tavoli ere e il Gargano;