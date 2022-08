Un pneumatico di scorta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un pneumatico di scorta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RUOTINO

Significato/Curiosita : Un pneumatico di scorta

Comportamento dello pneumatico, come: larghezza battistrada, la larghezza del battistrada influisce in vari modi a seconda del tipo di pneumatico: motociclistico...

Essere: ruota normale: ha le stesse misure delle ruote usate normalmente; ruotino: ha misure più compatte rispetto alle ruote normalmente usate sull'auto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

