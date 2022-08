È il più elevato altopiano della Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È il più elevato altopiano della Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TIBET

Significato/Curiosita : E il piu elevato altopiano della terra

88°e / 33°n 88°e33; 88 l'altopiano del tibet () è un vasto ed elevato altopiano dell'asia orientale che copre la maggior parte della regione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tibet (disambigua). il tibet (/'tibet/; in tibetano: , bod, /pø/; in cinese: , xizàng)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

