Piloti che possono intervenire in caso d emergenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piloti che possono intervenire in caso d emergenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ELICOTTERISTI

Significato/Curiosita : Piloti che possono intervenire in caso d emergenza

/'uno 'uno 'due/), numero di emergenza unico europeo (nue), è il numero telefonico per contattare i servizi di emergenza all'interno dell'unione europea...

Truppe vietnamite - enfatizzata con la grande strage operata dagli elicotteristi e dalla scena del sergente savage che recupera la tromba che fu del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con piloti; possono; intervenire; caso; emergenza; La amano i piloti da corsa; I semafori la danno ai piloti di Formula 1; Il microfono sul collo dei piloti ; Sbandate effettuate da esperti piloti ; Pezzetti di legno che possono essere... mancanti; possono indicare la misura dell area... in breve; Calze che non si possono lavare separate; Si possono vedere o far vedere verdisorci; Fa intervenire al momento adatto; Capace di intervenire in anticipo su un problema; L'ultimo a intervenire nella corrida; La capacità di intervenire al momento giusto; Fornisce acqua in caso di incendio; Serie tv su una bambinaia per caso ; Garantisce la massima sicurezza in caso di una brusca frenata; caso che può accadere; Sull ambulanza suona in caso di emergenza ; Vi si corre nell emergenza ; Quello d emergenza fa ripartire l auto; Sono quattro quelle di emergenza dell auto;