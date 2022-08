Periodica manifestazione d arte che si tiene a Milano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Periodica manifestazione d arte che si tiene a Milano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRIENNALE

Significato/Curiosita : Periodica manifestazione d arte che si tiene a milano

– se stai cercando altri significati, vedi milano (disambigua). milano (/mi'lano/ ascolta[·info]; milan in dialetto milanese, /mi'lã/) è un comune...

Per realizzare lo scalone d'onore di triennale milano nel 1947 che coinvolse anche luigi pollastri. la triennale si pone come obiettivo, sin dalla sua... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con periodica; manifestazione; arte; tiene; milano; Vengono periodica mente inventariate; La tavola periodica raccoglie quelli chimici; È periodica in chimica; Come ciò che ritorna periodica mente; Tipica manifestazione vulcanica islandese; Nota manifestazione che si svolge lungo le calli; Essere presente ad una manifestazione ; manifestazione di protesta seduta; Vi si aggiudica col marte llo; Parte della cornetta telefonica; La parte dura del formaggio; Fanno parte del potenziale bellico di una Nazione; tiene costante caldo o freddo; Somiglia al gelato ma non contiene latte; La loro cassetta contiene il martello; Colui che detiene il potere; Vi sosta il milano -Parigi; Il secondo aeroporto di milano ; La chiesa di milano con la Madonnina; Uno dei parchi più noti di milano ; Cerca nelle Definizioni