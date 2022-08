Perforatrice per le ricerche petrolifere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perforatrice per le ricerche petrolifere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRIVELLA

Significato/Curiosita : Perforatrice per le ricerche petrolifere

Sull'apparecchiatura per scrivere dati su schede perforate, vedi scheda_perforata#perforatrici. una perforatrice è una macchina per perforare terre, pietre...

Di compressori con grossa portata di aria ad alta pressione. trivella manuale (la trivella a mano è costituita da un asse caratterizzata, nella parte inferiore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con perforatrice; ricerche; petrolifere; L ecogoniometro per le ricerche subacquee; Sene per le ricerche subacquee; Fa ricerche di personale; Ti aiuta nelle ricerche online; Gas da zone petrolifere ; Esegue importanti ricerche petrolifere in Libia; Un gas delle zone petrolifere ; Città canadese nota per le industrie petrolifere ; Cerca nelle Definizioni