Per averla occorre tirarla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per averla occorre tirarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOMMA

Significato/Curiosita : Per averla occorre tirarla

somma – in matematica, risultato dell'operazione di addizione somma algebrica – in algebra, risultato dell'addizione o sottrazione di numeri in generale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con averla; occorre; tirarla; Vuole sempre averla chi litiga; Chi ha torto non può averla ; Dispiace averla pronunciata; Si gira dopo averla letta; La pazienza che alle volte occorre ; Dotare dell occorre nte; Per recitarla non occorre essere attori; occorre per le spese; Non si deve tirarla troppo; Cerca nelle Definizioni