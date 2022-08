Ha penne remiganti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha penne remiganti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Ha penne remiganti

Le penne remiganti costituiscono la parte più importante del piumaggio degli uccelli, in quanto sono indispensabili per volare; indicazioni sulla presenza...

ala – parte di un aereo ala – portico del tempio nell'antica grecia ala – uno dei due portici ai lati della cella del tempio tuscanico in etruria ala...