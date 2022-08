Parte della cornetta telefonica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte della cornetta telefonica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Parte della cornetta telefonica

Italia ex sip la cabina telefonica normalmente ospita al suo interno un apparecchio telefonico, connesso alla rete telefonica. l'utente può effettuare...

ricevitore – persona fisica o giuridica che ha il compito di riscuotere somme per conto degli enti pubblici ricevitore am ricevitore fm ricevitore o terminale...