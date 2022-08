Il pallino degli acquisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pallino degli acquisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ONIOMANIA

Significato/Curiosita : Il pallino degli acquisti

Compulsivo, shopping-dipendenza o "shopaholism". è noto anche con il termine oniomania (dal greco onios = "in vendita," mania = follia) coniato dallo psichiatra... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Ha un pallino per la scrittura; Nel gioco delle bocce è la posizione iniziale del pallino ; È più che un pallino ; Il nome... di pallino ; La tribù degli Scozzesi; Liquido per il trucco degli occhi; La scienza che studia le abitudini degli animali; Agli estremi degli oceani; Colui che assiste negli acquisti altrui; Vi si entra per fare acquisti ; Un elenco di futuri acquisti in Amazon; Negli acquisti e nelle vendite;