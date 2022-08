Palline di vetro forate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Palline di vetro forate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PERLINA

Significato/Curiosita : Palline di vetro forate

Con perle di vetro si indicano i primi manufatti realizzati con il vetro nell'antichità, secondo una tecnica artigianale. nei secoli, questa tecnica è...

Disambiguazione – se stai cercando le tavole di legno piallato, vedi perline. la perlina è un gioco di carte. di solito dopo aver mescolato le carte e fatto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Fiori a palline ; palline di patate colore marrone chiaro fra; Gioco in cui si sparano palline piene di vernice; Distintivo applicato su colletto o spalline ; Diafana come vetro ; Il Williams autore americano de Lo zoo di vetro ; Lo è il vetro sporco; Gioiellini..di vetro ; Gioco di modellini con barrette forate e bulloni; Come dire forate ; Un tipo di decorazione con mascherine traforate ;