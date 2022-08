È ottimo cotto alla luciana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È ottimo cotto alla luciana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : E ottimo cotto alla luciana

Feste domenicali e l'unico permesso era per l'ultimo giorno dell'anno...» citato in cotto, p. 35. ^ per una critica retrospettiva alla conduzione di quell'intervista...

"piovra" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi la piovra. il polpo comune (octopus vulgaris cuvier, 1797) o piovra è un mollusco cefalopode...