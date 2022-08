Ottawa ne è la capitale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ottawa ne è la capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CANADA

Significato/Curiosita : Ottawa ne e la capitale

Cercando altri significati, vedi ottawa (disambigua). ottawa (/'ttawa/; in inglese /'tw/, in francese: /ta'wa/) è la capitale federale del canada, situata...

Coordinate: 56°n 109°w / 56°n 109°w56; -109 il canada (afi: /'kanada/) o canadà (afi: /kana'da/) è uno stato dell'america settentrionale bagnato dall'atlantico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

