L osso parallelo al radio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L osso parallelo al radio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ULNA

L'ulna o cubito è un osso lungo dell'avambraccio di forma prismatica, situato medialmente, parallelo al radio in posizione anatomica. l'ulna si articola...

