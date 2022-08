Le onde continuano a portarle in spiaggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le onde continuano a portarle in spiaggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALGHE

Significato/Curiosita : Le onde continuano a portarle in spiaggia

Un giorno, sulla spiaggia di ilio, i troiani trovarono l'accampamento acheo deserto e un gigantesco cavallo di legno sulla spiaggia. mentre priamo e molti...

Le alghe (dal latino algae) afferiscono ad un raggruppamento, non appartenente ad un taxon sistematico, rappresentato da organismi di struttura vegetale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

