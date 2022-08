Non dimentichi, riconoscenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non dimentichi, riconoscenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MEMORI

Significato/Curiosita : Non dimentichi, riconoscenti

Fatto per intendere un giudizio di valore: "lei dimentica quanto le è stato dato" = "lei non è riconoscente" più in generale, la sostituzione può avvenire...

la memoria è una funzione...

