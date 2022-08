Nick Nolte è il protagonista del film I mastini del Dallas Elton John è il cantante di Crocodile Rock - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nick Nolte è il protagonista del film I mastini del Dallas Elton John è il cantante di Crocodile Rock. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NOLTE

Significato/Curiosita : Nick nolte e il protagonista del film i mastini del dallas elton john e il cantante di crocodile rock

Nicholas king nolte (omaha, 8 febbraio 1941) è un attore statunitense. ha ricevuto quattro nomination ai golden globe, vincendolo nel 1992 per il principe... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

