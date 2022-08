Nelle lampade che illuminano a basso consumo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle lampade che illuminano a basso consumo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LED

Significato/Curiosita : Nelle lampade che illuminano a basso consumo

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi led (disambigua). il diodo a emissione di luce, in sigla led (dall'inglese light-emitting diode), è un dispositivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con nelle; lampade; illuminano; basso; consumo; Il gas nelle stelle; Vendono nelle edicole e nelle librerie; Le vocali nelle gronde; Si precisano nelle ordinazioni; L arco di certe lampade ; Alimentava lampade ; Particolari lampade ; Sostituì l olio animale nelle lampade ; illuminano le cene romantiche; illuminano la via; La illuminano i lampioni; illuminano il palcoscenico; Sigla per titoli a basso rischio; Una colonnina in basso rilievo spesso decorativa; Ha l opposto in basso ; Mandati di nuovo in basso ; Aumenti dei prezzi al consumo ; In casa, indica e misura il consumo elettrico; Passaggi dalla produzione al consumo del prodotto; consumo da usura; Cerca nelle Definizioni