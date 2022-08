Nella siderurgia, la val Trompia vanta cifre da primato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nella siderurgia, la val Trompia vanta cifre da primato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : PRIMATO

Significato/Curiosita : Nella siderurgia, la val trompia vanta cifre da primato

primato – prestazione o condizione di entità non ancora superata, tipicamente su scala planetaria primato – prestazione sportiva di valore non ancora... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

primato – prestazione o condizione di entità non ancora superata, tipicamente su scala planetaria primato – prestazione sportiva di valore non ancora...

Altre definizioni con nella; siderurgia; trompia; vanta; cifre; primato; Paolo Conte nella carriera ha scritto oltre cento canzoni; Trascinò il mondo nella seconda guerra mondiale; Così è un foglio nella busta; Passeggiano nella Piazza Rossa; Si usa in siderurgia per fabbricare la ghisa; Proprietà di ciò che reca vanta ggio o giovamento; La Grecia ne vanta va sette; Tendenti ad ottenere vanta ggi; Non è di chi si vanta ; Scienza zeppa di cifre ; Un codice formato da cinque cifre ; cifre ... tonde; Lo sono le cifre del matematico; Titolare... del primato ; Riconoscere un primato in modo ufficiale; Un primato sportivo; Volo a scopo di primato ;