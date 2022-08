Nel 1945 vi si tenne il processo ai criminali nazisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel 1945 vi si tenne il processo ai criminali nazisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : NORIMBERGA

Significato/Curiosita : Nel 1945 vi si tenne il processo ai criminali nazisti

Del 2000, vedi il processo di norimberga. processo di norimberga è il nome usato per indicare due distinti gruppi di processi ai nazisti coinvolti nella...

Agosto 2010. fenomeno celeste di norimberga processo di norimberga processi secondari di norimberga vergine di norimberga altri progetti wikiquote wikimedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

Altre definizioni con 1945; tenne; processo; criminali; nazisti; Nel 1945 vi si tenne una storica conferenza; Bomba come quella sganciata su Hiroshima nel 1945 ; La Armata che entrò a Berlino nel 1945 ; Ha visto la luce a San Francisco nel 1945 ; Nel 1945 vi si tenne una storica conferenza; Mollusco con le antenne ; A quella storica appartenne ro Crispi e Zanardelli; Li tenne a bada Penelope; Una risorsa aggiuntiva dei microprocesso ri per computer; processo di autodigestione cellulare; processo con cui si formano le cellule aploidi; Chiedere l esclusione di un giudice da un processo ; Gruppo Investigativo criminali tà Organizzata; criminali tà, condotta mafiosa e illegale; I criminali che stampano denaro contraffatto; Il silenzio che protegge i criminali ; I nazisti la usavano per creare messaggi cifrati; Dispositivo di crittografia dei tedeschi nazisti ; Giudicò i criminali nazisti ; Vi si giudicarano i criminali nazisti ; Cerca nelle Definizioni