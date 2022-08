Negli antichi eserciti faceva le veci del capitano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negli antichi eserciti faceva le veci del capitano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : LUOGOTENENTE

Significato/Curiosita : Negli antichi eserciti faceva le veci del capitano

(l'analfabetismo era bassissimo). la disciplina nell'esercito austro-ungarico era molto severa, ma non più che negli altri eserciti. ci si sforzava di produrre soldati...

1820-21 (a causa dei moti il luogotenente generale pietro colletta e poi il luogotenente generale vito nunziante) 1821 - luogotenente generale in sicilia niccolò... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

