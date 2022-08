Molti Statunitensi lo mangiano come spuntino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molti Statunitensi lo mangiano come spuntino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : HOT DOG

Significato/Curiosita : Molti statunitensi lo mangiano come spuntino

Riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'unesco nel 2017. in italia è consumata come piatto unico (pizza al piatto) o come spuntino per la...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi hot dog (disambigua). l'hot dog (/(h)t'dg/; inglese: /'ht.dg/) è un panino farcito con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

