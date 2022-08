Molti sono stati trasformati in multisala - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molti sono stati trasformati in multisala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CINEMA

Significato/Curiosita : Molti sono stati trasformati in multisala

Cinema multisala visionario gestita dal centro espressioni cinematografiche, possiede circa 2.500 volumi e circa 3.000 dvd. sono presenti in città 21...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cinema (disambigua). il cinema (dal greco antico µa, -t "movimento") è l'insieme delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 25 agosto 2022

molti tudine d animali della stessa specie; Il tempo che molti destinano allo sport; molti plicare geneticamente; Spezzato in molti segmenti; Lo sono le birre... chiare; Rettili che possono arrampicarsi sui vetri; sono ottimi alla giudia; sono diverse nell amaca; Fu il presidente degli stati Uniti dal 1981 al 1989; Ente nazionale aeronautico e spaziale degli stati Uniti; Due William tra i più grandi stati sti inglesi; Lega commerciale medievale fra stati nordeuropei; Una sala all interno della multisala; Una sala della multisala; Tanti sono multisala; Un locale multisala;